Christian Santos no llegó a los exámenes médicos y está en duda su permanencia en Colo Colo

El delantero venezolano Christian Santos no llegó a hacerse este lunes los exámenes médicos a la Clínica Meds y se aleja de Colo Colo de cara a la temporada 2022.

Según conocimos Al Aire Libre PM, Santos no está en los planes de Gustavo Quinteros y se espera que parta, aunque no está fácil su desvinculación, ya que no hay interesados y tiene contrato vigente.

El llanero ha jugado apenas cuatro partidos en el "Cacique", uno de titular y sin marcar goles, mostrando un bajo nivel de juego.

Leonardo Valencia sí llegó a hacerse los exámenes, pero Quinteros no quiere que siga, en tanto que, Ignacio Jara llegó a la clínica, pero con el plantel de Unión Española, club en el que será oficializado en las próximas horas.