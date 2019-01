Claudio Baeza: Me voy feliz por cumplir el sueño de jugar y ganar títulos en Colo Colo

El volante Claudio Baeza, nuevo fichaje del Al Ahli, club que dirige Pablo Guede en Arabia Saudita, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su partida de Colo Colo y manifestó que se va feliz por cumplir el sueño de jugar y salir campeón con el "Cacique".

"Me voy contento, feliz de haber cumplido un sueño de haber jugado en Colo Colo. De haber ganado títulos ahí y haber jugado con la jineta de capitán. Fue producto del esfuerzo en todos estos años", aseguró.

Baeza, de 25 años, explicó que su decisión la tomó por la motivación familiar y la chance de "crecer mucho más".

"La mejor edad de un jugador de fútbol es de los 27 a los 32 años, por lo que estoy contento con esa posibilidad que se me da", añadió.

Del mismo modo, descartó que su salida fuese porque se cerró un ciclo: "Si no me iba ahora, feliz me quedaba, porque en el club me lo han dado todo. Llegué a los 15 años y me dieron un hogar".

No obstante, remarcó que "igual necesito tener nuevas experiencias para seguir creciendo como jugador y persona".

Respecto a su llegada al fútbol árabe, comentó que "no veo que se pierdan oportunidades deportivas", en referencia a las posibles nóminas a la selección nacional.

"Al sumar extranjeros a un torneo, se le suma muchísima competencia a cualquier liga del mundo. Nosotros los chilenos no sabemos cómo se juega en este tipo de ligas, y sólo el tiempo dirá si fue una buena decisión deportiva", precisó.

Finalmente, expresó sus mejores deseos para Colo Colo y los hinchas para este 2019, con especiales palabras para Mario Salas.

"Se que al club le irá bien, tendrán un lindo 2019. Tienen un buen técnico, es el entrenador que necesitaba el club. No pierde sus principios y va para adelante, lo vive al cien por ciento. Le deseó lo mejor a mis compañeros", sentenció.

Baeza en los próximos días partirá a Arabia Saudita para someterse a los exámenes médicos y fichar oficialmente por el equipo de Guede.