Claudio Borghi descartó ser presidente de Colo Colo: "No quiero ser tapa manchas de nadie"

Los directores que están en el oficialismo, que actualmente controlan Blanco y Negro, están en la búsqueda de rostros emblemáticos que los representen y generen adhesión entre los hinchas de Colo Colo. En ese marco, Claudio Borghi, quien surgió como alternativa para ser presidente del club, se pronunció y aseguró que no tiene las condiciones ni quiere ser "el tapa manchas de nadie".

"Ser presidente de una sociedad anónima es diferente a presidente de un club dirigido por socios. No sé qué es lo que buscan con un presidente, porque son nombres más que capacidades. Nunca me pregunté si podía ser presidente. A mí no me gustaría ser un tapa manchas de nadie. Si hay dueños, ellos deberían asumir la presidencia del club", sentenció.

Borghi, además, manifestó que no se ha preparado para asumir un rol directivo y que Iván Zamorano, otro de los nombres en carpeta, tiene "más posibilidades".

"Para mí, es un honor que me liguen a Colo Colo, pero no soy la persona adecuada. Ni me preparé ni trabajé para hacerlo. Sería caradura salir a decir que tengo las condiciones, no las tengo, pero tengo condiciones para otras cosas. No he hablado con nadie. Si es por nombre, Zamorano tiene más posibilidades que yo y tuvo el deseo de serlo", declaró el ex DT de los albos al CDF.

Este interés de BYN es similar al que empleó Universidad de Chile en su última junta de accionistas, al nombrar a Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, históricos del equipo, como integrantes de un nuevo comité deportivo.