Claudio Borghi: No debe ser nada sencillo dirigir a Colo Colo hoy

El ex técnico de Colo Colo Claudio Borghi comentó el presente de Gustavo Quinteros al mando del elenco albo y el polémico y obsceno gesto que le dedicó al delantero de Antofagasta Carlos Muñoz, y aseguró que la presión le puede estar pasando al entrenador argentino.

"No es su responsabilidad total, es uno de los responsables porque está a cargo, pero llegó en un momento de mucha complejidad también, vino a ayudar y hasta ahora no pudo al cien por ciento. No debe ser nada sencillo dirigir a Colo Colo hoy", dijo Borghi en diálogo con Las Ultimas Noticias.

Sobre la presión que se siente sentarse en la banca popular, el ex DT de la Roja comentó que "es una situación extraña porque nunca te alejas del problema, sigues teniendo el problema en los momentos libres y no descansas. Si tú tienes un problema en la pega, sales y nadie te lo recuerda. Acá sales de la pega y te lo recuerda todo el mundo, si lo haces bien o mal. Es de una complejidad muy grande".

"Hay gente que está más acostumbrada, hay gente que lo vive por primera vez ¿Notaste que cuando se fue a la tribuna? Movimientos nerviosos. Ahora, yo no lo conozco personalmente para decirte si está alterado. Se ve alterado, pero no sé comparándolo con otros momentos suyos", añadió.

"En el momento que viví yo, se me caía el pelo, tenía alopecia y tenía que ver con mi experiencia, que era el segundo club que dirigía. No viví momentos tensos de descenso, pero sí obligaciones de ser campeón", complementó.

"Te puedes ver tranquilo, pero la procesión va por dentro y explotas", cerró.