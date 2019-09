Colo Colo busca volver a celebrar ante Cobresal y Paredes batir el ansiado récord de "Chamaco"

Además, Juan Carlos Gaete regresará al Monumental tras no querer jugar en el "Cacique".

Colo Colo buscará regresar este domingo a las victorias frente a Cobresal en el Estadio Monumental para no seguir alejándose del líder Universidad Católica, en un partido que estará marcado por la expectativa de que Esteban Paredes supere el récord de Francisco "Chamaco" Valdés y se convierta en el máximo goleador de la historia de la Primera División del fútbol chileno.

El "Tanque" llega a este compromiso con 215 tantos en el historial, luego del que anotó la semana pasada frente a Palestino, por lo que una conquista más lo deja al tope de aquel ránking, situación que despertó la expectativa de los hinchas que agotaron tempranamente los 38.000 boletos puestos a la venta para este duelo.

En lo grupal, los "albos" llegan con apenas una victoria en los cinco compromisos disputados este segundo semestre, lo que provocó que a mitad de semana la Garra Blanca emitiera un comunicado, quejándose por la forma de jugar del equipo, criticando puntualmente además a Mario Salas por esto, y por un supuesto desaire hacia la barra, en una invitación a un bingo que le realizaron.

Para peor, para este fin de semana tendrán las sensibles bajas de Jorge Valdivia (le restan dos fechas de suspensión) y de Jaime Valdés, quien fue expulsado ante los "árabes". Además, Salas dejará fuera de su oncena a Pablo Mouche y a Iván Morales fuera de la convocatoria.

Con este panorama, la formación del "Cacique" será con: Brayan Cortés; Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Opazo; Iván Rossi, Gabriel Suazo, Carlo Villanueva; Marcos Bolados, Esteban Paredes y Gabriel Costa.

Los "mineros", por su parte, buscarán abstraerse del récord de Paredes y las polémicas del elenco "popular" e intentarán a como de lugar rescatar puntos del Monumental y seguir escapando de los últimos lugares y la zona de descenso.

De igual forma, los nortinos tendrán un condimento para este duelo, ya que su delantero Juan Carlos Gaete, quien a principio de año fue fichado por los "albos", pero no quiso jugar en el equipo, volverá a Macul, por lo que se espera un ambiente hostil de parte de la hinchada local. Quien sí se espera sea bien recibido es Carlos Muñoz ex goleador del elenco blanco.

Con la baja del suspendido lateral derecho René Bugueño, la probable alineación del equipo de Gustavo Huerta para este duelo será con: Sebastián López; Mauricio Filla, Eric Godoy, Rodolfo González, Marcelo Jorquera; Eduardo Farías, Rodrigo Ureña, Felipe Reynero, Marcelo Cañete, Juan Carlos Gaete; Carlos Muñoz.

Este compromiso se jugará este domingo, desde las 20:00 horas (00:00 GMT), con arbitraje de César Deischler, y podrás seguirlo en detalle con la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.