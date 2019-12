Colo Colo está interesado en reforzarse con Leonardo Valencia

En Colo Colo ven con buenos ojos la nueva condición que tendrá Leonardo Valencia en Botafogo, club que lo dejará en libertad de acción para negociar debido a su escaso aporte deportivo al cuadro carioca.

Según sostuvo hace algunos días el integrante de la comisión fútbol del "Fogao" Carlos Augusto Montenegro, en el equipo de Río quieren liberar el cupo que usa el ex Santiago Wanderers, Palestino y U. de Chile, debido a que "desgraciadamente no es del agrado del hincha,es suplente y su salario no es bajo".

En ese escenario, desde Macul, de acuerdo informamos Al Aire Libre en Cooperativa, "están interesados" en reforzarse con el volante que fichó en Botafogo en el 2017.

Valencia también estuvo en la mira de Universidad de Chile durante estos días.