Colo Colo impone mano dura: la exigencia que definirá el futuro de Fernando Ortiz

Colo Colo dio a conocer una exigente cláusula de salida que le impuso a Fernando Ortiz (nuevo DT del club) y de eso depende su continuidad para el 2026.

😱 La cláusula de Colo Colo para el DT Fernando Ortiz

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, el director de Blanco y Negro Edison Marchant dio a conocer que la exigencia para Fernando Ortiz es "clasificar a la Copa Sudamericana y terminar el año en los primero lugares de la tabla".

Eso quiere decir que aprendieron la lección de la cláusula de Jorge Almirón, la que era totalmente favorable para el técnico y que significó el retraso de su salida.

📅 ¿Cuándo presentan a Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

Se espera que en las próximas horas llegue Fernando Ortiz a Chile y sea presentado este lunes 1 de septiembre, aunque eso no está confirmado.

💸 ¿Cuánto ganará Fernando Ortiz en Colo Colo?

Según El Mercurio, Fernando Ortiz ganará un millón de dólares por temporada en Colo Colo, con contrato hasta diciembre de 2026, pero con la mencionada cláusula obligatoria de clasificar a la Copa Sudamericana y terminar en los primeros lugares.

