Colo Colo insistirá por la continuidad de Gil y Pizarro, mientras que no ha recibido ofertas por Morales

Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, tuvo este martes una reunión de directorio en la que discutieron los siguientes pasos a seguir en las posibles renovaciones de Leonardo Gil y Vicente Pizarro, así como el futuro de Iván Morales.

Según información que recabamos Al Aire Libre en Cooperativa, no se ha avanzado en la continuidad de Gil y Pizarro, el primero porque no logran convencer a Al-Ittihad, club dueño de su pase, de bajar el monto de dos millones de dólares, cifra que no están dispuestos a pagar, por lo que buscan fórmulas para retener al "Colo".

En el caso del hijo de Jaime Pizarro, asegurando desde ByN que su representante, Fernando Felicevich, es la principal traba de prolongar el vínculo, ya que quiere situarlo en el fútbol internacional.

En el caso de Morales, jugador por el que están dispuestos a escuchar propuestas, aún no llega ningún ofrecimiento. En caso de mantenerse esto, el jugador que anotó 17 goles este 2021, seguirá en Macul.

En cuanto a Emiliano Amor y Pablo Solari no hay novedades concretas, pero se sabe que con el primero hay un acuerdo de palabra para continuar en el Monumental y que por el segundo harán efectiva una opción de compra.

Finalmente, Gustavo Quinteros pidió tres refuerzos de cara a la próxima temporada, pero esto puede variar si se va algún jugador.