Colo Colo invitó a Ben Brereton a ser socio y le envió una camiseta de regalo

Ben Brereton confesó este jueves que es hincha de Colo Colo al igual que su madre y en el cuadro albo le mandaron una camiseta de regalo, mientras que en el Club Social decidieron invitarlo a ser socio.

"Mi mamá es fanática de Colo Colo. Si mi madre es hincha, entonces yo también apoyo a Colo Colo", dijo en el programa Pelota Parada de TNT Sports el futbolista.

"Tu camiseta y la de tu mamá ya van en camino a "Juan Pinto Durán" ¡Esperamos que te guste!", publicó la cuenta oficial del cuadro albo en sus redes sociales.

Por otro lado, desde el Club Social le escribieron "supimos que eres colocolino por tu mamá. Te invitamos a visitar nuestra casa para transformarte en miembro de la familia más grande de Chile".

La camiseta la recibirá antes del duelo que Chile jugará ante Paraguay el jueves 11 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco.

