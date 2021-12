Colo Colo sondea a Luis Jiménez para la próxima temporada

Colo Colo busca alternativas para reforzarse de cara a la temporada 2022 y está sondeando al experimentado volante de Palestino Luis Jiménez, debido a la buena campaña en su club y en la selección chilena.

Según informamos Al Aire Libre PM, el "Mago" interesa a la dirigencia y Gustavo Quinteross, pero las dudas aparecen por sus 38 años de edad y su condición física, porque futbolísticamente no hay dudas de su capacidad.

El ex futbolista del "popular" Jaime Vera dijo en nuestro programa que "está absolutamente vigente, por algo ha estado dentro de las nóminas de la selección chilena en los últimos tiempos. El sigue manteniendo su nivel de juego independiente de la edad. Si el jugador está capacitado y tiene la fuerza para los 90 minutos no debería tener problemas para que lo ficharan. Vino Nicolás Blandi y Christian Santos y no jugaron, y creo que Jiménez es superior a ellos, no veo por qué no podría llegar a Colo Colo".

El ex Inter de Milán jugó 42 partidos esta temporada entre el elenco "tetracolor" y La Roja, mientras que marcó 13 goles, buenos números considerando la realidad de jugadores de su posición en el fútbol nacional.

El "Cacique" disputará la Supercopa de Chile, el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores en la próxima temporada, por lo que deben contratar jugadores para no pasar por los apuros con que terminaron este 2021.