Colo Colo sufrió con las lesiones ante Ñublense: Lucero y Zaldivia fuera en el primer tiempo

Colo Colo sufrió en el primer tiempo contra Ñublense, ya que los futbolistas Juan Martín Lucero y Matías Zaldivia salieron lesionados y obligaron a Gustavo Quinteros a ocupar dos ventanas de cambio.

Lucero se resintió muscularmente en los 25' tras un remate fallido y 11 minutos después terminó siendo reemplazado por Marcos Bolados para que no se agrande su dolencia de cara a los próximos partidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports Chile (@tntsportscl)

En los 39' fue el turno de Zaldivia, debido a que tuvo problemas en su rodilla izquierda, no pudiendo continuar y dejando paso a Bruno Gutiérerez. Emiliano Amor no está citado en este duelo para no sobrecargarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports Chile (@tntsportscl)

Sigue este partido en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.