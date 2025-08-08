Comienza el juicio contra Gabriel Ruiz-Tagle por venta irregular de acciones en Blanco y Negro

El expresidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, se presentó este viernes ante el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, donde comenzó el proceso judicial que lo involucra por supuestas irregularidades en la venta de acciones de Colo Colo.

Ruiz-Tagle está acusado por la Fiscalía Centro Norte de "usar información privilegiada" para vender títulos accionarios antes de que se diera a conocer públicamente una fuerte baja en los estados financieros de la sociedad anónima Blanco y Negro en 2018.

⚖️ ¿Por qué se acusa a Gabriel Ruiz-Tagle?

La Fiscalía plantea que Ruiz-Tagle, en su rol de presidente de Blanco y Negro, aprovechó datos internos sobre una caída del 95% en las utilidades de la empresa para vender acciones antes de que esta información se hiciera pública en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Este uso anticipado de información privilegiada habría beneficiado al exdirigente, lo que configura un posible delito de mercado.

⏳ ¿En qué estado está el proceso judicial?

Aunque el proceso se inició este viernes, la audiencia solo abordó la cuestión previa, ya que los hechos habían sido revisados anteriormente por la Corte de Apelaciones.

El abogado de Ruiz-Tagle, Hugo Rivera, aseguró a ADN Deportes que "el Ministerio Público está con un afán persecutorio" y cuestionó que se reabra el caso cuando ya hubo una resolución firme y ejecutoriada.

El juicio formal está previsto para comenzar el lunes, si el tribunal decide continuar con el caso.