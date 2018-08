¡Con el regreso de Colo Colo! La programación de los octavos de final de ida en Copa Libertadores

Este martes regresa la Copa Libertadores y lo hace con atractivos duelos de octavos de final, entre los que destaca el retorno de Colo Colo a la fase de los 16 mejores de Sudamerica, a la que los albos no accedían hace 11 años.

El cuadro dirigido por Héctor Tapia, tendrá un complicado cruce ante Corinthians, y el duelo que disputarán este miércoles, en el Estadio Monumental, asoma como clave para el anhelo de clasificación que tiene el cacique.

Revisa la programación completa de la semana:

Copa Libertadores, fase de octavos de final, ida

Martes 07 de agosto

- Estudiantes LP vs. Gremio. 20:45 horas. Estadio Único

Miércoles 08 de agosto

- Boca Juniors vs. Libertad. 18:30 horas. Estadio La Bombonera.

- Colo Colo vs. Corinthians. 20:45 horas. Estadio Monumental

- Flamengo vs. Cruzeiro. 20:45 horas. Estadio Maracaná

Jueves 09 de agosto

- Racing vs. River Plate. 18:30 horas. Estadio "Presidente Perón"

- Atlético Tucumán vs. Atlético Nacional. 20:45 horas. Estadio "José Fierro"

- Cerro Porteño vs. Palmeiras. 20:45 horas. Estadio General "Pablo Rojas"

Miércoles 21 de agosto

- Independiente vs. Santos. 21:45 horas. Estadio Libertadores de América