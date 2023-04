Conductor de carroza que ingresó al Monumental: No tuve miedo, solo nervios y adrenalina

Siguen conociéndose antecedentes de la irrupción de un funeral en el Estadio Monumental, en la jornada de lunes, y en esta ocasión se dio a conocer la versión del conductor de la carroza.

Se trata de Italo Santelices, quien trasladó a Carlos Díaz (hincha de Colo Colo fallecido) al recinto de Macul y después a su casa en Lo Espejo, y contó lo sucedido en Las Ultimas Noticias.

"Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con estos funerales de alto riesgo. No es el primero que hacemos. Llevamos muchos que, por casos fortuitos, nos aparecen. Cuando nos dirigíamos al estadio, todo iba tranquilo. Obviamente, como todo funeral, tocaban las bocinas", señaló.

"Los hinchas no forzaron la puerta del estadio. Recién había entrado un auto y el guardia abrió nomás, lo que es lógico porque estaba resguardando su integridad física. Yo escuché que ellos iban a abrir el portón igual, sí o sí. El guardia estaba solo y, frente a tanta gente, no le quedó otra que abrir", explicó.

Siguiendo con el relato, dijo: "A nosotros no nos habían obligado a nada, hasta que llegamos arriba. Los hinchas, no la familia, quisieron abrir el vehículo. Yo subí los vidrios y puse los seguros para que no sacaran la urna, pero uno de los jóvenes me abrió la puerta y tuvimos que bajar de la carroza para que ellos retiraran la urna. En esos momentos, hablé con la familia para que se hicieran responsables".

"Estuvieron entre 25 a 28 minutos cantando. Al salir estaba Carabineros, que aplicó el protocolo de alto riesgo. Comenzaron a sacar los vehículos de a uno. Nosotros pasamos como en tercer lugar y nos revisaron la carroza, me pidieron los documentos y luego me escoltaron hasta el domicilio del fallecido. No vi lo que pasó después", complementó.

"No tuve miedo, porque nunca nos intimidaron con arma blanca o pistolas, aunque estaban alterados. Solo sentí nerviosismo y adrenalina. Con mi compañero no estábamos para esto, porque nadie nos avisó que se trataba de un funeral de este tipo. En todo caso, esta gente no se mete con la muerte porque la respetan. Por eso nunca vamos a estar en riesgo, porque uno, al trabajar en esto, representa a la muerte", cerró.