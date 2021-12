Cristián Zavala: Estuve en Colo Colo, pero me sacaron de forma injusta

El destacado ex jugador de Deportes Melipilla Cristián Zavala comentó sus opciones de ir a Colo Colo y aseguró que en las próximas horas tomará la decisión de llegar al "Cacique" o al fútbol internacional.

Zavala recordó que estuvo tres temporadas en las juveniles de los "albos" y nos dijo Al Aire Libre en Cooperativa que no tuvo una buena salida del Estadio Monumental.

"Tuve varios técnicos buenos y uno malo, que no lo voy a nombrar para no darle protagonismo. Un día antes del inicio del campeonato me sacó y de forma injusta, todos lo vieron de esa forma. El argumento fue por mi estatura", sostuvo Zavala.

Además, habló de la opción de regresar a Macul: "Quiero jugar la Copa Libertadores. Es una opción, también hay algunas del extranjero, y me reuniré con mi representante para ver los pros y los contras".

Junto con esto, señaló que "no me complica la presión, estoy acostumbrado porque ya viví cosas como un descenso, con estadio lleno en Coquimbo, jugar una copa internacional. Me siento preparado y fuerte de mente".

"La prioridad la tiene el club donde pueda jugar. Mi idea es seguir cerca de la selección chilena. Quiero ver el equipo donde tenga más opciones de tener continuidad", agregó el ex melipillano.

Finalmente, habló de su experiencia en la selección chilena en los amistosos con México y El Salvador: "Quedé bastante conforme y el profe (Martín Lasarte) me dijo lo que hice bien y lo que debo mejorar, así es que estoy trabajando en eso", cerró.