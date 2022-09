CSD Colo Colo se quejó del alza de precio de las entradas para duelo con Unión Española

El Club Social y Deportivo Colo Colo se quejó del alza de precio de las entradas para el duelo contra Unión Española, a disputarse el próximo jueves a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Monumental.

El aumento de precio es de promedio 2.000 pesos por cada sector y, por ahora, no hay una explicación oficial desde la dirigencia de Blanco y Negro, en una noticia que fue entregada este viernes, misma jornada en que se lanza la venta preferencial y de socios, y a un día de la venta general.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Javiera García, representante del CSD Colo Colo en ByN, expresó: "No estábamos al tanto, los precios que se muestran corresponden a partidos de clase A, clásicos y copas internacionales, pero no como el próximo partido. Nos llama la atención y no estoy de acuerdo. Es injustificada y no pasó por el directorio".

Edmundo Valladares, presidente del CSD y ex mandatario de ByN, también se manifestó: "Como CSD Colo Colo no compartimos el alza de precios para el partido ante U. Española. No es un partido "clase A" ni tampoco definitorio. Esperamos que ByN reconsidere y corrija esta medida. ¡Necesitamos abrir las puertas de nuestra casa a todas y todos l@s colocolin@s!".

La explicación de ByN

Desde Blanco y Negro, por su parte, explicaron que el alza de precios responde a distintas variables, entre ellas el rótulo de partido de alta convocatoria y que se trata de uno de los partidos "finales" en el torneo.