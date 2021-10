Dabrowski defendió a Iván Morales de críticas: El jugó y el equipo ganó, es un valor importante

El histórico ex delantero de Colo Colo Ricardo Dabrowski, campeón de la Copa Libertadores 1991 con el "Cacique" respaldó a Iván Morales de algunas críticas y señaló que es muy importante en la escuadra de Gustavo Quinteros.

Dabrowski nos dijo Al Aire Libre en Cooperativa que "es un chico que si cumple con todo lo que debe un jugador profesional, me parece que es un muy buen valor. Todo esto depende absolutamente de él. El hecho de que él no juegue y el equipo gane... bueno él jugó y ganó el equipo (en la goleada por 4-1 ante La Serena). El rendimiento del equipo no pasa por un jugador".

"Cuando Colo Colo anda bien es porque el equipo está bien, es independiente de quien juegue. Yo creo que Iván Morales recuperó terreno, me da la impresión que se puso las pilas. Es un chico con muchas condiciones, que lamentablemente lo que se hablaba de él antes era externo a la cancha y me parece que se dio cuenta que es importante para el equipo", cerró.

Colo Colo juega el domingo a las 16:30 horas (19:30 GMT) el clásico ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, en un partido en que disputarán el liderato del Campeonato Nacional.