Dabrowski y posible salida de Pizarro: El jugador tiene un representante, pero el límite debe ponerlo él

Ricardo Dabrowski, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, habló del presente del "Cacique" y la posibilidad de que el joven Vicente Pizarro emigre del estadio Monumental.

Dabrowski nos dijo en "Chilealbo" de Al Aire Libre TV que "el jugador tiene un representante, pero el límite debe ponerlo él y su entorno, porque o sino los jugadores se convierten en mercancía y terminarán jugando robots al fútbol. Antes era todo cara a cara".

"No solo para Colo Colo, uno ve que en un equipo chico no puede retener y disfrutar a sus jugadores porque el tema es el negocio. Pizarro es un buen jugador, tiene todas las características para triunfar, después hay que ver la situación y cómo se va desarrollando su carrera".

El "polaco" también habló dell centrodelantero que busca el "Cacique": "Debe ser un jugador que se acomode a lo que pide el técnico (Gustavo Quinteros). Hay jugadores que son muy buenos "9", pero es difícil. Debe adecuarse al entrenador y seguro la dirigencia de Blanco y Negro está trabajando en ello".

El también ex director técnico de los "albos" también habló de los inicios de Claudio Bravo: "Me tocó hacerlo debutar y darle continuidad. Yo tenía el antecedente de Daniel Morón, quien comentó que tenía muchas condiciones. Va a ser un fenómeno me dijo".

"Cuando llegamos estaba y también Eduardo Lobos. Este último me preguntó su situación y yo le dije que el titular iba a ser Claudio Bravo. El prefirió irse y me agradeció que le dijera. Yo traje a Alex Varas y también le dije, él no tuvo problemas porque sabía que iba a ser un fenómeno. He escuchado muchas veces que no ha habido una generación de jóvenes como Bravo, Arturo Vidal, Matías Fernández y Jorge Valdivia. Hay que acompañar a los chicos", cerró sobre el tema.

Finalmente, comentó el último torneo perdido por el "Popular": "Colo Colo tuvo problemas extrafutbolísticos, que lo afectaron en lo deportivo. La otra vez vi que en Inglaterra se suspendieron partidos por el Covid-19, entonces uno compara situaciones. Yo dije en un momento del campeonato que Colo Colo merecía ser campeón", sentenció.