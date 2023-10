Damián Pizarro relató los "problemas" que tuvo en su paso por las inferiores de la U

El joven delantero de Colo Colo Damián Pizarro se animó a hablar sobre su paso por las inferiores de Universidad de Chile, recordando sus años defendiendo los colores del equipo azul y revelando que tuvo ciertos problemas que lo llevaron a abandonar la institución para luego llegar a Macul.

En entrevista con El Mercurio el atacante contó por qué se decantó por la escuadra azul a corta edad. "Fue por un tema de locomoción más que nada. Ir a Colo Colo era micro, metro y caminar. Para llegar a entregar a la U solamente tomaba una micro y me dejaba al lado. Fue solamente por eso. Estuve hasta los 14 años", señaló al citado medio.

"Me molestaban por el corte de pelo, por algunas notas en el colegio y me castigaban algunos partidos. Hasta que hubo un viaje a Argentina, a Córdoba. Tres o cuatro días antes me dio un tirón. Le digo al DT que me haré un examen y él me dice 'si estás desgarrado no vas, pero si no es nada, vas'. Salí del entrenamiento a tomarme el examen, porque era mi primer viaje (...) No era un desgarro, pero resulta que llega el día de la citación y no me nombran", relató sobre el episodio que terminó sentenciando su salida del conjunto universitario.

"El técnico dice, 'necesito que vayan jugadores al 100 por ciento'. Y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Le dije a mi papá que estaba esperándome afuera... Y me fui, mal".

Por otra parte, Pizarro aseguró que su corazón siempre fue albo. "De chico (fui hincha de Colo Colo), por mi tata Sergio. (...) Jugaba en una cancha en La Bandera y una vez fue Daniel Morón. Estaba mi tata, acompañándome, y Morón se acercó a hablar conmigo, me pidió el número. Conversamos...", recordó.

"Fueron 15 ó 20 minutos de entrenamiento. Nos dicen que tomemos agua y el profe Ariel (Paolorrosi) me dijo, 'ya está, solo faltan los papeles'. Me sentí bacán, mi familia igual, mi tata lo mismo, siempre del Colo... Aparte que me llevé súper bien con los compañeros de esa serie", finalizó.