Damián Pizarro tras doblete en amistoso: No me iba a rendir nunca

El delantero de Colo Colo Damián Pizarro valoró el doblete que marcó ayer domingo en el triunfo por 4-3 del elenco albo ante Deportivo Cali en el amistoso disputado en el Estadio Monumental luego de varios meses sin encontrar el arco contrario.

"Tenía que seguir trabajando, no me iba a rendir nunca", dijo el novel goleador a la prensa.

"No me conformo con tan poco, pero estoy contento por el equipo. Fuimos perdiendo y con pura garra lo sacamos adelante. Sus goles fueron errores que los tenemos que mejorar porque se viene partidos importantes", añadió Pizarro.