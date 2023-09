Damián Pizarro y Jordhy Thompson volvieron a las prácticas del primer equipo de Colo Colo

Los jugadores de Colo Colo Damián Pizarro y Jordhy Thompson ya están de regreso en los entrenamientos del primer equipo del "Cacique", luego que fueron marginados del Superclásico por una polémica situación durante un encuentro de fútbol amateur.

En el caso del centrodelantero, tuvo que ser operado de una de sus manos por una lesión producida en el altercado.

"Damián se sometió a una cirugía y hoy participó del entrenamiento. Las demás situaciones las deberá ver el entrenador para ver qué decisión va a tomar con él y con Jordhy (...) también estaba Jordhy", reconoció el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

Sobre alguna sanción para los futbolistas, sostuvo que "son acciones que el club toma para su interior y seguramente ahí van a resolverse las situaciones que se tengan que resolver".

También descartó que llegaran nuevas ofertas por Thompson: "No hemos tenido ninguna oferta después de lo que tuvimos con la gente de México... jamás hemos salido a ofrecer a nuestros jugadores, eso lo he reiterado en muchas oportunidades y como siempre he dicho es que si en alguna ocasión llega alguna propuesta, va a ser analizada y se tomarán decisiones".