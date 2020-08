Daniel Morón: Claudio Bravo volverá a Colo Colo a rendir, no para darse un gusto

El ex arquero de Colo Colo Daniel Morón, quien además fue director de Blanco y Negro, aseguró que si el actual meta Claudio Bravo toma la decisión de regresar al cuadro "popular" en el futuro será para rendir y no solo para cumplir un anhelo.

"Estoy seguro que si toma la decisión de volver es porque sabe que está en condiciones de aportar. De jugar. El volverá a rendir, no para darse un gustito", dijo en el medio La Cuarta.

También, destacó que tenga la opción de fichar en Real Betis de España, donde tiene claras opciones de convertirse en el golero titular del equipo que dirige Manuel Pellegrini.

"Está en plenitud de sus capacidades y ya jugó en la liga española, tenemos claro que tiene condiciones y experiencia para pelear la titularidad, por lo que será un gran paso en su carrera", completó.