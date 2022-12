Daniel Morón confirmó que Oscar Opazo y Gabriel Suazo no siguen en Colo Colo

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, confirmó que los dos laterales titulares de la campaña 2022, Oscar Opazo y Gabriel Suazo, no continuarán en el club para la próxima temporada.

"Estamos trabajando arduamente en las incorporaciones y refuerzos, y seguramente que más adelante habrá novedades. Hoy no tenemos nada cerrado y cuando tengamos novedades se lo haremos saber a todos", dijo Morón luego de participar de la ceremonia en que se descubrió la estatua dedicada al exgoleador albo Carlos Caszely.

El otrora arquero expresó que "tenemos que hacer incorporaciones, estamos en búsqueda, tenemos otras opciones en carpeta, en otras no depende de nosotros, porque hay jugadores que terminan su vínculo el 31 de diciembre y tienen opciones de compra. Conversamos con jugadores pero mientras esas situaciones, seguimos al margen".

Al ser consultado por la situación de Gabriel Suazo, Morón explicó que a él y a su representante le dimos un tiempo, pero tras eso "nos contestó haces unos días, y nos comentó que el jugador iba a salir de Chile".

"Oscar ya se fue de Colo Colo", añadió.

Por último, Morón fue requerido por el paso de Matías Zaldivia a Universidad de Chile.

"No me sorprende, porque para mí es un trabajo en el cual me pueden llamar de un lado u otro y si se cumplen las condiciones que necesito, estoy para hacerlo y me parece que es el caso de Matías. ¿Si yo me hubiese ido? Ya a mi altura ni me acuerdo si hubiese podido", dijo.