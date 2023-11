Daniel Morón de cara al 2024: Esperamos no tener movimientos en el arco

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, conversó con nuestros micrófonos de Al Aire Libre en Cooperativa sobre el final del Campeonato Nacional, los posibles refuerzos o partidas a final de temporada y el desarrollo de los juveniles.

En esa línea comentó la idea de continuar con Brayan Cortés y Fernando De Paul para el arco del club en 2024: "Nosotros esperamos no tener movimientos en el arco, pero Brayan tiene una cláusula de salida. Si algún club se interesa por él y paga la cláusula, lamentablemente no podemos hacer nada, pero nuestro interés y el mío en especial, conociendo el puesto, ya que estoy feliz con los dos arqueros que tenemos, es que me gustaría tener la misma seguridad que hemos tenido este año en ese puesto".

Acerca de la posibilidad de fichar a Arturo Vidal se mostró cauto: "Con Arturo solamente hemos tenido conversaciones de pasillo, donde le he preguntado primero cómo va su recuperación, que es lo más importante, él tiene un club y una vez que termine su recuperación y un vínculo con algún club y si también él lo desea se podrá conversar, pero es algo que no ha pasado".

Siguiendo en la línea de las movidas, el "Loro" habló de los juveniles: "Nuestros jugadores jóvenes han crecido enormemente, han tenido la posibilidad de hacerlo muchísimo, y si hay alguno que pueda recibir alguna propuesta va a ser mérito de todo lo que han hecho durante esta temporada, tanto en Colo Colo como en la selección chilena. Hemos tenido seis jugadores en los Juegos Panamericanos, todos jugando y rindiendo a gran nivel".

El tema lo cerró con un jugador que no fue inscrito en el segundo semestre, por lesión: "Matías de los Santos termina contrato. Tras eso veremos las evaluaciones que se puedan hacer para el próximo año. Es la evaluación general que hacemos para todos".

Por otra parte, valoró la posibilidad de que este miércoles el defensa argentino Emiliano Amor vuelva a jugar, tras un año, en el amistoso contra River Plate: "Si es así me parece fantástico, es un jugador súper profesional, una persona extraordinaria, yo veo los entrenamientos a diario y los esfuerzos que ha hecho para volver a ponerse en un nivel importante, ese que nos hizo en un momento tener un defensor de primerísima clase, así que esperamos que si juega que le vaya fantásticamente bien, primero por él, segundo por el esfuerzo que ha hecho en este tiempo y tercero porque volveríamos a contar con un jugador de excepción".

Finalmente, se mostró ilusionado para la recta final del torneo, en el que su club está a cuatro puntos del líder Cobresal y a dos de Huachipato (en el segundo lugar de clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024).

"Cuando llegué a Chile conocí esto que "de atrás pica el indio", cada vez que se acerca una finalización de un torneo y se acerca a los rivales que están arriba, crea presión, eso es una realidad, ahora hay que ver qué son capaces de hacer los equipos que están sobre nosotros y si nosotros somos capaces de ganar las tres finales que quedan y de esa manera vamos a meter más presión aún. Dios quiera que nos alcance", sentenció.

El próximo duelo oficial de los "albos" será el domingo 26 de noviembre contra Audax Italiano, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en La Florida.