Daniel Morón: Muchísima gente ha ganado dinero producto del trabajo del pueblo chileno

El director de Blanco y Negro en representación del Club Social y Deportivo Colo Colo, Daniel Morón, dio su postura sobre la situación que se vive en Chile durante las últimas semanas, apuntando que para él "ha habido mucha gente que ha ganado dinero producto del trabajo del pueblo".

"He vivido con mucho dolor la situación por los problemas que tiene la gente que más necesita. Uno a veces en su afán de encerrarse en su realidad no se da cuenta de la desigualdad que existe en el país, y eso terminó en este estallido que ha sido muy fuerte", nos dijo el ex futbolista a Al Aire Libre en Cooperativa.

En la misma línea, mencionó: "Todos vamos a coincidir en que hay una desigualdad tremenda en temas de educación, salud y los ingresos que recibe cada persona por su trabajo".

"Muchísima gente ha ganado una gran cantidad de dinero producto del trabajo y esfuerzo del pueblo chileno. El tema es como se puede hacer para que esos que ganaron tanto aporten a los que menos reciben", remarcó.

Respecto a la opción que se ha planteado desde la ANFP por retomar el Campeonato Nacional sin público, señaló: "No es bueno para la actividad jugar sin público. Si a mi me preguntan yo quiero a todos los actores que se necesitan para un espectáculo como el fútbol, si no es como que se está reprimiendo algo".

"Yo veo que el fútbol en la sociedad sirve para darle flexibilidad y entretenimiento. En estos momentos no están las condiciones para ayudar con eso, pero en algún momento deberá volver con todos sus factores", afirmó.

Por último, Morón expresó: "Esto partió con el tema de que los escolares evadieron el pasaje del metro, y miren en lo que terminó, en una explosión social. Uno sigue pensando que esto va a parar, pero van 19 días y la gente está haciendo esto sin regreso".

"La pelota hoy la tiene el Gobierno. Son ellos los que tienen que darles las respuestas a la gente que ha esperado 30 años", concluyó.