Daniel Morón: No tengo dudas que Brayan Cortés será uno de los porteros importantes de la selección

El mítico ex portero de Colo Colo y dirigente del Club Social dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa.

Daniel Morón, ídolo de Colo Colo y dirigente del Club Social, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la disputa del arco en el equipo y elogió a Brayan Cortés, asegurando que el guardameta de 24 años será uno de los referentes de la selección en el futuro.

"No tengo dudas que Brayan Cortés será uno de los arqueros, quizás el principal, a ocupar el arco de Chile. Tiene un buen recorrido, partió en un equipo chico como Iquique y jugó a nivel internacional, llegó a Colo Colo y le tocó estar al alero de Agustín Orión, que es un arquero experimentado. Tiene un gran presente, ambiciones de seguir en el arco, y es clarísimo de que será uno de los porteros importantes de la selección", explicó Morón.

Del mismo modo, recordó la polémica que se generó a comienzos de año con la renovación de Orión y apuntó que Cortés logró quedarse con la titularidad, después de la lesión que sufrió el trasandino, porque "estaba preparado y a veces esa oportunidad es única".

Para reafirmar su postura, Morón recordó como era la disputa por el arco con Marcelo "Rambo" Ramírez a inicios de la década de los 90.

"Me quedé con la titularidad muchos años y entiendo que para Marcelo Ramírez no era muy agradable, pero yo veía que se sacaba la mugre todos los días, que sabía que la única oportunidad que tenía era estar super bien, porque en el momento que yo bajara mi rendimiento, él tenía que estar bien. Y cuando me lesioné en el 92, hizo una gran temporada y ya en 1994 se quedó con el arco", argumentó.

Por último, Morón habló sobre el plantel actual y sostuvo que "está preparado y tiene la gente necesaria para llegar a pelear el Campeonato Nacional y la Copa Chile, que es lo que nos queda por delante".

"Campeón hay uno solo, Dios quiera que nos alcance, pero estaremos en la pelea por ambos títulos", cerró.