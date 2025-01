Daniel Morón: “Prefiero ser demorón si al final se logran contratar buenos jugadores”

José Daniel Morón, el Gerente Deportivo de Colo Colo, vive en esta época de fichajes las semanas más agitadas del año ya que su labor es clave para conformar de la mejor manera el plantel del Cacique para los desafíos futbolísticos de la temporada.

El ex portero, campeón de América junto a los albos en 1991, dio una entrevista a Las Últimas Noticias, en dónde relató el stress que significa su trabajo, el que muchas veces trae sinsabores ya que solo se le reconoce las malas decisiones.

“Los hinchas me ven como el gran responsable en el proceso de estructuración de los planteles y yo, en realidad, soy un eslabón más en la cadena. Para contarlo en simple: Yo me junto con el entrenador de turno para evaluar sus necesidades, y luego hago una lista de prioridades y se las presento al directorio de Blanco y Negro que evalúa y decide. Yo debo negociar, acercar posiciones entre lo que quiere el DT y lo que pretende el directorio. Y claro, si llega un jugador que no responde en la cancha, todos me apuntan”, dijo el ex portero.

Daniel Morón se refirió a su estilo de contrataciones en Colo Colo

Quien instaló el color amarillo en las camisetas de Colo Colo analizó lo que ha sido su labor en el armado de los planteles albos en los últimos años. Reconoce que hubo casos en que no les achuntaron en las contrataciones, también hay logros que no son muy reconocidos.

“Claro, es verdad que a veces no le apuntamos. Pero a mí me cuentan las malas no más. Porque también en este período que llevo como gerente deportivo hemos ganado seis títulos y llegado a cuartos de final de la Copa Libertadores”, se defendió el ex arquero.

En ese sentido, apuntó también que bajo su gestión “han llegado jugadores como Javier Correa, Arturo Vidal, Mauricio Isla, a los que hay que sumar apuestas que hemos hecho como Alan Saldivia y Lucas Cepeda. Esas no las cuentan cuando me llaman 'Demorón' porque es una pega invisible”, indicó.

Morón señaló que conformar el plantel de Colo Colo tiene varios costos personales y que tras el Centenario del club evaluará su continuidad en el cargo.

“Hace dos años le dije a la gente de Blanco y Negro que mi mayor motivación era llegar al Centenario de Colo Colo porque quiero estar en un momento muy importante. Estoy ahora y después que pase este año pensaré que voy a hacer en mi futuro laboral y también el club me dirá que quiere hacer. No sé que va a pasar, la verdad”, cerró.