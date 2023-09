Daniel Morón reconoció que Colo Colo se alejó del título: Se nos dificulta cada vez más

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, reconoció que la opción del título quedó distante para Colo Colo luego del empate 1-1 con Deportes Copiapó, por el que quedó a 10 puntos del líder, Cobresal, con siete fechas por delante para el fin del certamen y pese a que los "albos" tienen un partido pendiente.

"No dejo de pensar en que los títulos se acaban cuando ya no hay opciones matemáticas y aquí las opciones están porque se tienen que jugar siete partidos, nuestro principal rival que es Cobresal y ahora está Huachipato, hay muchos puntos en disputa y hay que ganarlos, o hay que perderlos en algún caso", sostuvo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Sin duda -hay que mejorar-, en este partido esperábamos tener otro resultado y de esa manera ir poniendo presión a los de arriba, pero no fue así y se nos dificulta cada vez más, eso lo tengo claro", declaró.

"Seguramente que el no ganar nos priva de mayores posibilidades, ahora quedando todavía siete partidos, a nosotros ocho por delante, siempre están las esperanzas de que el equipo que va por encima nuestro pueda perder puntos, pero seguramente que se hace más difícil", recalcó.

Morón insistió en que "no era el resultado que esperábamos, que salimos a buscar, creo que Copiapó hizo una buena presentación, nos complicó, y por ahí las posibilidades que tuvimos, que fueron cuatro, no supimos aprovecharlas. Es algo que nos ha venido sucediendo durante el último tiempo, la falta de gol que nos significa no poder quedarnos con los tres puntos".

Además habló sobre las bengalas que algunos hinchas del "Cacique" prendieron en una de las tribunas del Monumental, sosteniendo que "lamentablemente vuelven estos inadaptados que uno no entiende por qué, no había ninguna necesidad de esto, creemos que no es el camino, lo hemos repetido en muchísimas oportunidades y volvemos a hacer un llamado a que la gente que está al lado, que en realidad a veces nadie se quiere comprometer, porque a veces pueden pagar costos caros, pero hacemos una solicitud a la gente al buen comportamiento, creemos que no es lo que se tiene que vivir en un estadio de fútbol".