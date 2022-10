Daniel Morón: Siento a Gustavo Quinteros muy comprometido y a gusto con Colo Colo

El gerente deportivo de Colo Colo Daniel Morón puso la cuota de tranquilidad ante presunto interés que existe desde el exterior por Gustavo Quinteros, al asegurar que ve al entrenador bastante comprometido con su cargo en el cuadro albo.

En diálogo con Al Aire Libre PM, el otrora arquero comentó que: "Personalmente no estoy preocupado por esta situación que envuelve a Gustavo (Quinteros). Siento que él está muy comprometido con la institución y a gusto, quiere hacer cosas más importantes todavía si es que somos campeones este año".

"Me encanta el desafío que nos propone Gustavo y no me preocupé por los rumores. Quiero entender que él quiere ir de la mano con nosotros, porque el objetivo que nos plantea para la próxima temporada va en línea con lo que se espera en el directorio, el crecimiento del club y avanzar en lo internacional", añadió.

Sobre la posibilidad de poder abrochar el título de campeón del fútbol chileno frente a Coquimbo este fin de semana, Morón mencionó que: "Todos estamos con el lindo deseo de pronto tener la 33 en nuestro poder. Sabemos que estamos cerca, se ha trabajado duramente para este partido porque el rival también se juega cosas importantes, pero queremos cerrarlo lo antes posible".

Esta conversación con Morón se dio en el marco de un proyecto de clínicas deportivas en La Cisterna, junto a Eduardo Vilches, Rodrigo "Kalule" Meléndez y Rubén Espinoza.