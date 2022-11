Daniel Morón sobre búsqueda de refuerzos: La estamos haciendo con mucho ingenio

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, aseguró que se encuentran trabajando "con mucho ingenio" en la búsqueda de refuerzos para Colo Colo, pensando en la temporada 2023, durante la presentación de la primera incorporación, el arquero Fernando De Paul.

"Estamos abocados al trabajo de renovaciones y contrataciones. Siempre que uno habla en particular, se dificultan estas cosas, así que no quiero hablar de cosas individuales, quiero que de aquí a un tiempo que nos queda, podamos satisfacer las necesidades de nuestro técnico", dijo el ex portero.

"Me he juntado con Gustavo -Quinteros-, tenemos claridad de los puestos en los que tenemos que potenciarnos y justamente estamos en eso, estamos buscando como lo hicimos el año pasado, con mucho ingenio porque no tenemos cupo de extranjeros, entonces hay que poner ingenio a lo que viene por delante", destacó.

También reconoció que buscan reforzarse con un centrodelantero: "Está dentro de los puestos donde tenemos que buscar alguna alternativa para complementar".

Por su parte el presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, dijo que esperan renovar a "todos o casi todos" y que "las conversaciones van por buen camino. Esperamos pronto tener novedades sobre eso".