Daniel Morón y opción de Quinteros en Perú: No va abandonar el buque

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, se refirió a la posibilidad de Gustavo Quinteros en la selección peruana, que resonó en la prensa internacional hace algunas semanas, descartando que el DT parta de Macul antes del final de la temporada.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM, Morón explicó que Quinteros también tuvo chance de tomar el cargo en La Roja, pero aún así decidió seguir en la tienda alba.

"Quinteros tuvo la posibilidad de ir a la selección chilena y respetó el contrato en Colo Colo. Se siente muy bien y cómodo. No tengo duda de que no va abandonar el buque, sino ya lo hubiese hecho, a él le gusta mucho Chile y pudo haber ido a La Roja, pero privilegió nuestra institución, así va a ser y eso espero", comentó.

"No creo que haya alguna situación complicada con él antes del final del Campeonato. Tenemos formalizado un año más con él, pero ahí sí hay que verlo, porque puede venir alguna posibilidad y hay países que están mejor en lo económico. No nos hablaron de la selección, sí sé que se comunicaron con Gustavo", añadió.

También desestimó que la continuidad del argentino-boliviano esté supeditada a conquista el título del fútbol chileno: "Ganar el Campeonato no es requisito para que se quede en Colo Colo, tiene el contrato renovado para el próximo año, pero hay cláusulas de salida. Siempre hay una exigencia de ser campeón y él también quiere. Para él depende de eso. Creo que somos capaces de continuar con esto que hemos construido".

Daniel Morón y la continuidad de G. Quinteros “En Colo Colo siempre el requisito es ser campeón. Por lo que veo y hablo, para el técnico seguir depende de poder salir campeón” cuenta @alairelibrecl @Cooperativa #CooperativaContigo — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 2, 2022

Renovación de Lucero y el complejo mercado de fichajes

El campeón de América con el "Cacique" en 1991 se refirió igualmente a la permanencia del artillero Juan Martín Lucero en el Estadio Monumental, jugador que lleva 19 goles y cinco asistencias, y que en diciembre termina su préstamo desde Vélez Sarsfield.

"Tenemos la opción de comprar el pase de Lucero. Seguro lo vamos a ver cuando pase el tiempo. Los esfuerzos se van a hacer, como se hicieron con Leonardo Gil y otros jugadores que se sienten bien y le han dado un beneficio al equipo. Son cerca de 900 mil dólares. Hay que buscar siempre recursos, hay que ingeniárselas para tener buenos jugadores. Van a estar los recursos, sin duda", sostuvo.

"Fue un acierto lo de Lucero (contratarlo). No solo por lo que hace en el campo de juego, sino porque nos preocupamos que los jugadores dejen algo en el camarín. Con él, Gil y Emiliano Amor, hemos tenido un acierto en lo deportivo y lo personal, en un camarín donde hay muchos jóvenes. Son tipos que son excepcionales, junto con los de nuestra casa. Esteban Pavez, Gabriel Suazo, etc", agregó.

Por otra parte, le restó importancia a los picantes pedidos de refuerzos de Gustavo Quinteros, en el último mercado: "Tengo una relación fantástica con Quinteros. Yo entiendo a los técnicos, que son insaciables, siempre quieren y quieren, pero tuvimos que ver lo que podíamos".

"Pongo el caso de Martín Rodríguez, que quedó libre en Turquía, pero él no quería venir a Chile sino que a la MLS, eso nos dijo el representante. Después, el central Ramiro González, con él teníamos todo acordado, lamentablemente los exámenes médicos no estaban bien para contratarlo y no lo hicimos. Hasta hoy no ha jugado ningún minuto en Platense, porque está lesionado. Yo no iba a contratar a alguien con los informes médicos que habían", siguió.

"Estaba la opción del volante Juan Ignacio Méndez de Talleres, que pensábamos que era chileno, también teníamos todo acordado, pero faltaban trámites de nacionalidad, que él está haciendo ahora, mientras llegó por seis meses a San Lorenzo. Tenían que ser refuerzos nacionales, buscamos por todos lados, lo que el técnico quería, y dentro de nuestras posibilidades. No íbamos a traer por traer", cerró sobre ese tema puntual.

Finalmente, fue consultado por la opción de repatriar a algún jugador de la Generación Dorada, como Claudio Bravo: "Los jugadores que juegan en el alto rendimiento quieren mantenerse. Eso lo intuyo y no deja de ser realidad. Se me hace difícil pensar hoy en poder buscar a uno de los nuestros (de la generación), quizás me falta ingenio, probablemente. Yo soy un tipo muy reservado, si quiere usted (el periodista Patricio Muñoz) llame a Bravo y pregúntele si hemos hablado con él, pero no me gusta decirlo por la prensa".