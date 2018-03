Daniel Morón y propuesta para integrar el directorio de Blanco y Negro: Me encantaría

Daniel Morón, mítico ex portero que ganó la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, conversó con Al Aire Libre PM sobre su interés en la propuesta que le hizo el Club Social y Deportivo para ser dirigente e integrar el directorio de Blanco y Negro.

"En verdad me reuní con Fernando Monsalve, pero no tengo decisiones tomadas. No hay nada definido. Ellos me presentaron la propuesta y tienen que darla a conocer el día lunes en una comisión de directivos que tiene la corporación y yo tengo que dar una respuesta de aquí al lunes", explicó el ex futbolista.

Según detalló, su respuesta debe conversarla con su entorno más cercano y su familia, debido a lo complejo que es "tomar decisiones en un club tan importante como Colo Colo", aunque asumió que le "encantaría".

"Porque hay muchos que te quieren y otros que no. Sé que hay un alto porcentaje que me quiere, pero hay un porcentaje menor que hace daño e involucra a la familia. Son cosas que tengo que conversar con mi familia. Pero a mí me encantaría", precisó.

El "Loro" también contó que su buena relación con el Club Social se gestó desde hace siete meses, trabajando en las diversas actividades que realiza el organismo.

"En todo este tiempo me han hecho sentir bien, quieren que me integre más, que puedo ayudar mucho en el tema social", sentenció el recordado "loro" de Colo Colo.