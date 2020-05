Daniel Morón y su experiencia en Blanco y Negro: Lo más amargo fue la salida de Mario Salas

El otrora portero de Colo Colo y ex miembro de la dirigencia de Blanco y Negro, Daniel Morón, quien salió recientemente de la concesionaria, justo después de una disputa con los jugadores del plantel por la negativa de estos de bajarse el sueldo, se refirió al fin de su ciclo en la dirigencia.

Morón señaló en conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM que "te voy a ser sincero, quise adelantar mi renuncia, pero no me lo permitieron porque quería defenderme en igualdad de condiciones, pero me dijeron que no, que lo hiciera como director. Quiero aclarar que todo lo que dije no fue contra Esteban Paredes y yo reaccioné porque no se le respondió a la dirigencia de Colo Colo, sino que fue a Daniel Morón, y por eso, 'paré la pluma' y me defendí como lo hice".

El campeón de América en 1991 también dijo que "en ningún momento injurié a nadie, entonces vi totalmente gratuito el tema mío, y palabras sacan palabras, y cuando me defiendo lo hago como cuando jugaba al fútbol, utilizo todas mis armas. Esteban era mi ídolo también, me hizo saltar cien veces de mi asiento en el Monumental. Seguramente en el futuro me voy a encontrar con los jugadores y no tengo ningún problema en saludarlos, siempre y cuando ellos quieran".

En otro tema, recordó "lo amargo que fue la salida de Mario Salas, porque todo el directorio, y en particular yo, estábamos muy ilusionados cuando lo contratamos, hicimos todo el esfuerzo para que llegara y después tuvimos que despedirlo porque fue insostenible, entonces nos culpamos y yo lo hice, porque nunca me imaginé en ese escenario. Siempre pensamos un equipo agresivo y nunca encontramos ese rumbo".

Finalmente, y fuera del ámbito deportivo, Morón dijo que "hoy estoy con mi hijo con un emprendimiento de comidas veganas, estamos muy entusiasmados, estoy haciendo delivery, ellos hacen las hamburguesas, barritas de cereal y nuggets, y yo reparto, como no tengo pega. Estanos contentos y esperando que pase este tema de la pandemia".