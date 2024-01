Darío Lezcano: Tengo mucha ilusión de hacer bien las cosas y dejar atrás el 2023

El delantero paraguayo Darío Lezcano retornó este viernes a Chile para sumarse a la pretemporada de Colo Colo con miras al inicio del torneo 2024, apuntando en su llegada a las proyecciones que tiene con la camiseta del "Cacique" tras un olvidable segundo semestre del pasado año.

El otrora seleccionado de la "Albirroja" llegó en 2023 a Macul con la responsabilidad de hacer olvidar al argentino Juan Martín Lucero, pero sufrió una serie de inconvenientes físicos que no le permitieron sumar más de 391 minutos en cancha, aunque convirtió cuatro goles.

"La temporada pasada fue mala para mí, no fue tan fácil, pero eso ya pasó. Me lesioné, me pasaron muchas cosas, pero seguía entrenando para ponerme bien. No tuve la oportunidad", reconoció Lezcano en el aeropuerto de Santiago,

"Vengo con mucha ilusión y fuerza de hacer bien las cosas, dejar atrás el 2023", declaró respecto a sus posibilidades de mantenerse en Colo Colo.

Por último Lezcano evitó referirse a la salida del técnico Gustavo Quinteros, quien lo tuvo al margen de varias convocatorias, y de la llegada del trasandino Jorge Almirón.