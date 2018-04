Datazo: Julio Barroso y sus partidos en Colo Colo 2018

Por Jorge Gómez, @Pelotazo

Llegó Héctor Tapia a la banca de Colo Colo y con ello el regreso a las citaciones para Julio Barroso. El "Almirante" no fue considerado en los últimos tres partidos de Pablo Guede en la banca alba, donde perdieron con San Luis (1-0) y vencieron a Universidad de Chile (3-1) y Temuco (2-0).

El partido de la discordia fue ante Delfín en el Estadio Monumental. El Cacique perdió 2-0 y el ex técnico alineó a Barroso como titular y como stopper por izquierda. Al DT no le gustó el rendimiento del defensa y lo reemplazó en el entretiempo por César Pinares. Desde ahí no se le vio más.

Sin embargo, este jueves Tapia citó al zaguero y tendrá la chance de jugar ante Curicó en el sur. De jugar, será el sexto partido de Barroso este año en Colo Colo, de un total de quince encuentros posibles.

Estos son los cinco partidos del Almirante en el Cacique en 2018:

Supercopa

26/01/18 Colo Colo 3-0 Wanderers

Titular (central) todo el partido.

Torneo Nacional

03/02/18 Antofagasta 1-2 Colo Colo

Titular (central) todo el partido.

11/02/18 Colo-Colo 3-2 Audax Italiano

Titular (central) todo el partido.

Copa Libertadores

14/03/18 Bolívar 1-1 Colo Colo

Titular (stopper por izquierda) todo el partido.

05/04/18 Colo-Colo 0-2 Delfín

Titular (stopper por izquierda), jugó 45 minutos.