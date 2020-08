David Henríquez: No me siento ídolo de Colo Colo, llevé a mis niños a probarse a la U

David Henríquez, ex capitán de Colo Colo en el histórico tetracampeonato, aseguró no sentirse ídolo del club, pese a su formación en el equipo y los títulos logrados con la camiseta alba, y recordó un episodio que le causó malestar a tal punto que llevó a sus hijos para que se probaran como jugadores en Universidad de Chile.

"Yo no me siento ídolo de Colo Colo. Cuando volví al estadio pagué entrada. Llevé a mis niños a probarse y me recibieron como uno más. Me sentí tan mal, que los terminé llevando a la U. Y allá hasta me dejaron entrar al camarín", contó Henríquez en DirecTV.

"Davicho" también admitió que una de sus mayores penas en el fútbol fue la derrota ante Pachuca en 2006, en la final de la Copa Sudamericana.

"Me cuestiono mucho. Siento que esa final la perdí yo. Yo debí quedarme atrás en los córners, cerrar el 1-0. A la gente le gustaba la forma de jugar, pero en esa final había que defender, para qué ir a buscar el 2-0. Era la oportunidad para tener otra copa internacional para Colo Colo", explicó.

Finalmente, habló sobre su polémico paso por Universidad Católica, donde fue resistido por su pasado en el cacique.

"Solo el Fantasma Figueroa me quería en la UC. Nadie más, ni mis compañeros ni dirigentes. Me pifiearon por seis meses. La verdad, conocí una gran institución y entregué todo por la UC. Al final, la gente me aplaudió en el último partido", sentenció.