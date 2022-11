De Paul: Se hablará de mi paso por el clásico rival, pero yo tengo que rendir en la cancha

El portero Fernando De Paul fue presentado este lunes como el primer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2023 y se refirió a su paso por Universidad de Chile, aunque sostuvo que lo importante es hablar en la cancha.

"Estoy muy contento, muy ilusionado con este nuevo desafío, sabiendo la competencia que habrá, va a ser muy bueno para el grupo principalmente, para mí me va a hacer crecer muchísimo y a todos, es lo que buscamos, pero estoy muy contento, tenía muchas ganas de venir al club a entrenar, pude estar con mis compañeros y también agradecido porque me recibieron de buena manera", dijo en primera instancia

"Con respecto a mi paso por el clásico rival, es algo que se va a hablar, lo sé, yo me preocupo de rendir y hablar donde tengo que hablar, que es dentro de la cancha, para eso me contratan, por eso confiaron en mí y espero devolver la confianza al cuerpo técnico y a los dirigentes a través del juego", declaró el también ex Everton.

En ese sentido destacó que "llego al último campeón. Creo que es un equipo que tiene individualidades importantes en todas sus líneas y ha funcionado como equipo, después, sobre la competencia que tendré, me gustan los desafíos así y es una de las cosas que me motiva".

"La expectativa es enfrentar los tres torneos de la mejor manera posible, sabiendo la exigencia que pone este club. El grupo está muy bien para enfrentar el año que viene, que será muy bueno para todos", finalizó.