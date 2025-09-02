Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
De relegado a protagonista: la decisión de Fernando Ortiz que sorprende en Colo Colo

Colo Colo vivió la primera jornada de Fernando Ortiz como DT.

Luís Felipe Labrín
Fernando Ortiz llegó a darle nuevos aires al plantel de Colo Colo y uno de los que se vio beneficiado fue el haitiano Manley Clerveaux, promesa del Cacique que hizo sus primeras armas durante este 2025.

❓ ¿Por qué Manley Clerveaux se vio beneficiado con el arribo de Fernando Ortiz a Colo Colo?

Pese a que mostró cosas interesantes cuando jugó en el primer equipo y ha tenido grandes actuaciones en la Proyección de Colo Colo, Jorge Almirón no lo tenía muy considerado.

Eso cambió en principio con Fernando Ortiz, ya que Manley Clerveaux participó del primer entrenamiento del director técnico en el estadio Monumental, algo que hace rato que tampoco ocurría.

🧐 ¿Cuánto ha jugado Manley Clerveaux en Colo Colo?

En el primer equipo, Manley Clerveaux ha disputado sólo un duelo oficial: fue en la victoria por 1-0 ante Unión San Felipe en La Calera por la Copa Chile, mostrando chispazos de talento.

Además, jugó uno de los amistosos ante Real Valladolid, también dejando cosas interesantes.

Em la Proyección ha jugado con bastante continuidad y buen rendimiento, lo que no signifivcado muchas oportunidades en el primer equipo.

De hecho, el capitán Esteban Pavez aseguró hace algunas semanas que "Neyman" no ha entrenado mucho con el plantel.

