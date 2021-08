Diogo de Oliveira y opción de Colo Colo: "Me gustaría mucho, es un club enorme"

El delantero brasileño Diogo de Oliveira, que viene de ser campeón con Plaza Colonia de Uruguay, manifestó en Al Aire Libre en Cooperativa sus ganas de llegar a Colo Colo, aunque aseguró que de momento no hay nada concreto.

"Me gustaría mucho. Es un club enorme Colo Colo, muy grande. Yo no sé mucho todavía, de momento estoy en casa y eso lo está viendo mi representante, pero todavía no me habló nada. Quiero mucho estar en ese plantel, si hay interés me gustaría mucho. Ojalá se dé", manifestó el atacante de 24 años.

La operación hoy está frenada debido a que el equipo uruguayo pide 2 millones de dólares por la carta del futbolista y no está muy dispuesto a cederlo a préstamo.

Esto es debido al gran presente del atacante, algo que el mismo describre. "Estoy en un gran momento y en mi mejor forma. Me siento muy bien en la cancha y estoy con muchas ganas de jugar", expresó.

Finalmente, al ser consultado sobre sus características, fue claro: "Tengo mucha velocidad y habilidad".