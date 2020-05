Diputada Marisela Santibáñez: Si ByN se acoge a la Ley de Cesantía recibirá una crítica importante

La diputada Marisela Santibáñez se refirió este martes al conflicto de la concesionaria Blanco y Negro con el plantel de Colo Colo por la posible rebaja de salarios en el marco de la crisis de coronavirus.

La parlamentaria conversó con Al Aire Libre en Cooperativa luego de una sesión especial de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja que analiza los motivos por los cuales los clubes se están acogiendo a la Ley de Protección al Empleo.

Sobre esto, Santibáñez dijo que "legalmente Blanco y Negro sí se puede acoger. Lo que pasa es que uno habla de la buena voluntad de la ley. La ley tiene un espíritu y ese espíritu buscaba directamente ayudar a las pequeñas y medianas empresas".

"Ellos pueden estar dentro de la ley, tal como lo hizo Cencosud, pero van a tener una crítica importante porque una remuneración que supera los 30 millones de pesos, si se acoge a la Ley de Protección al Empleo ¿qué pasa si esta pandemia se extiende? Los números dicen que así será. En ese caso, ¿vamos a tener que recurrir al fondo solidario para pagar esos sueldos? Esa es la interrogante", indicó.

A su vez, la diputada explicó la ausencia de Esteban Paredes, quien estaba citado a la sesión, afirmando que "razón suficiente (de su ausencia) es que Colo Colo entre hoy y mañana termina de negociar con sus jugadores este tema. Queremos saber a qué acuerdo llegan, si es una rebaja del cuarenta por ciento, si es con reembolso posterior o no".

"Los auspicios ya se pagaron. En base a eso no sería el borderó el que le paga los sueldos a los jugadores. Por eso es tan importante la voz de Esteban Paredes, pero Esteban como no ha terminado la negociación entre Colo Colo y los jugadores, él siendo el capitán encuentra que no es prudente que estuviera y yo le encuentro toda la razón", agregó.

"Pero sí va a estar quizás en la del próximo martes, cuando los jugadores de Colo Colo hayan cerrado el acuerdo con la sociedad anónima. Porque va a haber un acuerdo. Quizás no sea tan parecido al de Universidad de Chile, pero si el capitán está contento yo creo que el equipo completo está contento, porque como lo dijo él, si fuera por el pueblo él jugaría gratis", apuntó.