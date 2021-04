Director del bloque Vial en ByN: Estamos dispuestos a apoyar un candidato del Club Social

Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro del bloque Vial, se mostró "dispuesto" a apoyar una candidatura del Club Social y Deportivo Colo Colo a la presidencia de la concersionaria y muy contrario a una opción de que Aníbal Mosa vuelva a postularse.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Stöhwing señaló que "estamos dispuestos a apoyar un candidato que presente el Club Social y Deportivo, que hace muchos años viene haciendo una crítica permanente a Blanco y Negro, y ahora último han expresado que ellos debieran tener la posibilidad de sacar adelante al club y que tienen un programa para hacerlo".

Sobre la posibilidad de que Aníbal Mosa busque una reelección, el dirigente sostuvo que "no es una opción y no sería bueno. Me parece relativamente inviable, por la experiencia de los últimos años, todas sus presidencias con déficit financieros, acumulando pérdidas enormes para el club y esto no es en ninguna medida un ataque personal, sino que hechos objetivos. Yo tengo buena relación con Aníbal Mosa, pero con pésimos resultados deportivos, me parece que el hincha y el entorno de Colo Colo espera un cambio".

Acerca de la decisión de Mosa que echar pie atrás en la venta de sus activos: "A mucha gente le pareció que era una maniobra comunicacional, pero después finalmente termina comprando acciones, entonces evidentemente que ayuda a pensar que tenían razón, porque es curioso que alguien que dice que está vendiendo su paquete, resulta que después compró acciones. Esa parte es rara".

Además, sostuvo que no debiera haber muchos cambios en el directorio, tras las fallidas ventas de acciones de Mosa y de Larrain Vial: "Salvo sorpresas, la próxima junta de accionistas debiera ser similar a las anteriores, donde Aníbal Mosa elegirá tres directores, el Club Social tiene el derecho de elegir a dos y el resto entre Gabriel Ruiz-Tagle y Leonidas Vial. Ese debiera ser el panorama en la próxima junta de accionistas".

En lo deportivo, aseguró que está bien avanzada la contratación de Emiliano Amor: "Hasta la última reunión que yo participé el pasado lunes, entiendo que estaba avanzado todo, por cerrarse y por viajar a Chile, siempre se puede mejorar y no es fácil tomar decisiones, porque uno siempre quiere a los mejores jugadores, pero se topa con los recursos que tiene, eso lo sabemos todos, pero hay un presupuesto para eso".

Finalmente, valoró las divisiones inferiores del "Cacique", que han visto varios valores jugar en el primer equipo en las últimas semanas