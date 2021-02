Director del CSD Colo Colo: Paredes cortó la relación cuando votamos contra el bono por no descender

José Miguel Sanhueza, representante del Club Social y Deportivo Colo Colo en el directorio de Blanco y Negro, se refirió a la salida de Esteban Paredes y detalló el momento en que ocurrió el quiebre con el jugador.

"Hubo un cambio muy notorio en esta buena relación, luego que Edmundo Valladares y yo votamos en contra de la propuesta de bono de 300 mil dólares por mantener la categoría. Desde ese momento, Esteban cortó toda relación con el club junto a su representante y por eso no pudimos volver a conversar ni conocer de su propia voz su postura y sensaciones", comentó Sanhueza a TNT Sports Chile.

Sanhueza insistió que las declaraciones de Paredes "extrañaron y dolieron", porque ellos tenían una buena relación, es socio y siempre lo homenajearon en diversas ocasiones.

Sin embargo, Sanhueza admitió que la forma en que histórico delantero albo fue notificado de su despido no fue la correcta.

"Las formas deben ser cuidadosas con jugadores que le han dado tanto a la institución, como Paredes, Matías Fernández o Julio Barroso. Un telefonazo del coordinador del equipo no me parece que sea una forma apropiada de cerrar el vínculo con jugadores que tanto le han dado al club. En el directorio propusimos institucionalizar una política de reconocimiento con jugadores de trayectoria que dejan Colo Colo y no se pueden ir simplemente por la puerta de atrás de Exequiel Fernández", sentenció.