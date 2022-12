Director ejecutivo de Atlético Mineiro: Nadie de Colo Colo ha hablado con nosotros por Pavón

Atlético Mineiro, club brasileño dueño del pase del futbolista Cristian Pavón, sepultó la posibilidad de Colo Colo de contar con el talentoso delantero para la temporada 2023, asegurando que b Además, remarcó que nadie del club albo estableció contactos de forma oficial con el club por el argentino.

Rodrigo Caetano, director ejecutivo del Galo, declaró a La Tercera que "es imposible que Pavón se marche de Atlético Mineiro en este mercado, es un jugador muy importante para nuestro proyecto deportivo".

"La opción de que el jugador se marche a Chile no es ni de cero, es menos que eso", señaló respecto de una posible salida del compañero de Eduardo Vargas.

En ese sentido, el dirigente agregó que el trasandino "no está en el mercado, ni como venta definitiva y menos como un préstamo en cualquier escenario posible. Además, aclaro que nadie de Colo Colo ha hablado con nosotros de manera oficial por la chance de tener al jugador".

"Cualquier negociación pasa obligadamente por el Mineiro. Eso no ha ocurrido y la respuesta será negativa. Que Colo Colo no pierda su tiempo. Pero repito, nadie del club chileno nos llamó y no nos pueden faltar el respeto de esa manera. No lo aceptamos", sentenció Caetano.