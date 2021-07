Directorio de Blanco y Negro aprobó la incorporación de dos refuerzos para Colo Colo

Este miércoles se reunió el directorio de Blanco y Negro, el que aprobó la incorporación de dos refuerzos para el segundos semestre, tal como lo pidió el entrenador Gustavo Quinteros que quiere un centrodelantero y un reemplazante para Martín Rodríguez.

"Hemos aprobado con amplia mayoría la búsqueda de dos refuerzos en puestos que ha solicitado nuestro cuerpo técnico", confirmó el presidente del club Edmundo Valladares.

De todas formas, advirtió que "es un contexto difícil en lo económico, pero en estos meses hemos ido buscando ordenar la casa. Con la partida de algunos jugadores hemos podido ir generando recursos y esperamos que nos sirva para reforzarnos de la mejor manera".

En cuanto a nombres, Valladares reconoció que "Marcelo Moreno Martins es uno de los jugadores que está en carpeta, pero obviamente siempre existen varias alternativas. Gustavo Quinteros ha conversado con Daniel Morón y es el Gerente Deportivo el que llevará adelante la tarea".

Asimismo, aseguró que no se apurarán para no equivocarse. "Quienes se integren al plantel van a poder jugar recién desde el 28 de agosto por el Campeonato Nacional, por lo tanto no queremos cometer errores", indicó.

Sobre las partidas, además de las de Nicolás Blandi y Martín Rodríguez, dejó el club Juan Carlos Gaete "que partió a préstamo hasta diciembre a Cobresal. Respecto a Leonardo Valencia y Javier Parraguez efectivamente existen ofertas; están siendo evaluadas por la Gerencia Deportiva y se conversará con los jugadores".

"Lo de Martín, en lo deportivo, obviamente golpea. Pero los mercados de pases son así, tenemos calendarios distintos y Colo Colo es una tremenda vitrina. Estamos trabajando con todos los estamentos correspondientes para mejorar", sentenció.