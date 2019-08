DT de Colo Colo tras clasificar a la Libertadores Femenina: Las chicas se lo merecen todo

El director técnico de Colo Colo femenino, Jaime Zapata, se mostró feliz tras la clasificación de su equipo a la Copa Libertadores ante Palestino y aseguró que van por todos los torneos que disputan, considerando el "gran plantel" que tiene el "Cacique".

"Estoy feliz y contento por las chicas, porque se lo merecen todo. Tuvimos un rival muy digno, un técnico que me hizo pensar mucho, tuvimos que trabajar para revertir esto, pero gracias a Dios llevo muchos años en el fútbol femenino, en Wanderers demostramos lo que podíamos hacer con muy poco, y acá en Colo Colo lo tengo todo", aseguró el estratega ante el micrófono de Al Aire Libre.

Además, comentó acerca del complejo segundo tiempo que tuvieron sus dirigidas: "nos hicieron un gol de camarín, algo que habíamos conversado, pero bueno esto es fútbol y somos humanos. Por eso nos fuimos arriba, pero esto es solo conocimiento del plantel, porque quizás si yo no tuviera las jugadoras que hay en Colo Colo, a lo mejor no hubiéramos podido hacerlo".

Consultada por la figura de su escuadra, Zapata dijo que "no quiero nombrar a una, sino que es un plantel que es bastante rico en condiciones futbolísticas, las chicas lo único que quieren es entrenar. A veces se enojan cuando uno les pide un trabajo un poco más suave, pero la experiencia me indica de repente que se debe dosificar. Ellas lo único que quieren es trabajar y aman a Colo Colo y eso hay que respetarlo".

Acerca de su participación en las celebraciones, el DT sostuvo que "el triunfo es de las chicas, yo ahora me voy a mi casa, porque nunca me había estado en un equipo tan grande como Colo Colo, y yo me quedé viendo videos de Palestino hasta las dos o tres de la mañana y ahora me toca Audax Italiano el próximo fin de semana, entonces que festejen ellas, se lo merecen. El domingo vendremos con todo, porque queremos ganar todo".

Finalmente, proyectó los objetivos del equipo y señaló que "con mucha humildad y sacrificio prepararemos lo que es Copa Libertadores, pero no vamos a descuidar el Campeonato Nacional, porque nos costó muchísimo llegar hasta donde estamos y queremos ganar 'de pé a pá' sin menospreciar a nadie. Hoy Palestino además demostró que está para pelear el campeonato", cerró.