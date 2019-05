Edgardo Marín: El gol "fantasma" está entre los 215 goles que marcó "Chamaco" Valdés

Cuando a Esteban Paredes le faltan apenas dos goles para alcanzar a Francisco "Chamaco" Valdés, apareció un supuesto gol "fantasma" que deja al volante con 216 conquistas en Primera División, sin embargo, el periodista Edgardo Marín dice que sí contabilizó esa diana ante Everton cuando escribió el libro "Centenario Historia Total Futbol Chileno, 1895 a 1995".

"Lo que se hizo fue ver partido tras partido de Colo Colo, cuya historia yo ya había escrito en los 50 años del club, chequeando unos y otros medios porque de pronto un diario da una información y otro da una distinta", nos dijo Marín en Al Aire Libre PM.

"Yo estaba en ejercicio en ese momento, conocía muy bien a mis colegas y sabía quién podía tener el dato correcto, quien era el periodista más serio. Así que se tuvo que discernir muy bien cada gol de "Chamaco", así se llegó a su récord", agregó al respecto.

Sobre la conquista en cuestión, el periodista aseguró que "este gol "fantasma" está entre sus 215 goles, está en el libro aunque se dice que yo no di cuenta del gol que le hizo a Everton en 1964, pero está".

"Ello ocurrió el 21 de junio de 1964, fecha 10 de la primera rueda ante Everton. Colo Colo ganó 3-0, "Chamaco" hizo el primero y los otros dos los hizo Roberto Frojuelo, un gran brasileño. Se jugó en Sausalito, arbitró Hernán Silva, asistieron 28.243 personas y la recaudación fue de 31.412 escudos con 50 centavos, o sea ese gol está aquí y eso da los 215 del caso", agregó.

La polémica nació debido a que los encargados del proyecto historiadecolocolo.com dicen que Marín no contó ese gol ante Everton, algo que negó rotundamente el periodista.

Edgardo Marín fue más allá y se refirió a esos goles que no se le contabilizaron a Valdés por ser de liguilla. "Por ahí se me ha dicho que yo omití los goles que hizo "Chamaco" en las liguillas, pero las estadísticas son del campeonato. Las liguillas no suman puntos ni goles ni nada porque son partidos extras de definición. De hecho al final de las liguillas no cambian los puntajes de los clubes, además nadie dice cuáles serían esos dos goles", expresó.

Así, en caso de ser contados esos goles "lo llevarían a 217 goles, pero Paredes no es un hombre que se lesione a menudo, así que seguramente lo va alcanzar, cualquiera sea la cantidad de goles de "Chamaco"".

"Pero ojo, yo no sé, porque no tengo la estadística de goles de Esteban Paredes, cuántos son de liguilla, porque si le pusieron esos tantos, hay que restárselos", agregó Marín.