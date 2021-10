Edmundo Valladares cargó contra la ANFP: Acá se olvidaron de la justicia deportiva

Edmundo Valladares, presidente de Blanco y Negro, habló con los medios después de la derrota de Colo Colo, que jugó con juveniles, contra Audax Italiano, y cargó contra la ANFP por no haber suspendido este encuentro y haberse "olvidado de la justicia deportiva".

"No compartimos la decisión de la ANFP, había una razón manifiesta, lo dice el reglamento en artículo 24, ante situaciones de fuerza mayor deben existir soluciones de fuerza mayor. Lamentablemente, no quisieron que se pudiera posponer el partido, no pedimos nada excepcional, pedimos jugar unos días después. Todos los equipos que juegan la recta final deben tener las mismas armas y acá se olvidaron de la justicia deportiva", declaró Valladares.

Del mismo modo, insistió que "esto es un tema que se pudo solucionar con voluntad. Pedimos jugar el día domingo y no se autorizó. Tenemos que seguir hacia adelante, pero marca un precedente malo para el fútbol chileno".

Respecto al rendimiento de los juveniles, Valladares solo tuvo palabras de elogio para los jugadores que asumieron la responsabilidad de jugar en Rancagua.

"Estamos agradecidos de lo que hicieron los chicos en la cancha, no habían tenido la oportunidad de concentrar para un partido de primera división. Salieron a defender la camiseta con el alma, con el corazón. Estamos orgullosos, no eran condiciones normales, habían menores de edad. Se notan diferencias con un plantel adulto, pero la dignidad que pusieron en la cancha es tremenda", comentó.

Finalmente, el timonel albo indicó que las acciones a seguir en el equipo, pensando en el partido con Santiago Wanderers del próximo martes, depende del avance de la condición sanitaria de los jugadores.

"Tenemos que revisar y esperamos que evolucione bien la salud de nuestra gente. En esa misma línea, agradezco la muestra de solidaridad de Santiago Wanderers", sentenció.