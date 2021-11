Edmundo Valladares confirmó que contagiados de Colo Colo tampoco estarán en la última fecha

El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, lamentó la derrota de Colo Colo con Unión Española por 0-1, que deja a Universidad Católifca con la primera opción de ser campeón y aseguró que "no es momento de hacer análisis" por los contagios de Covid-19 del plantel.

Valladares dijo a la prensa en la salida del Monumental que "las identidades no podemos darlas, pero no estarán para el duelo con Antofagasta, eso ha sido comunicado por el equipo médico de Colo Colo".

Además, agregó que "tenemos que hacer los análisis. Es una situación difícil y dura, siempre se van a buscar responsabilidades. Yo soy de la idea de que tenemos que evaluar. No es el momento de pegarle en el suelo a nadie. Tenemos un agradecimiento gigante para los jugadores y cuerpo técnico. Es el momento de estar unidos".

En la misma línea, no descartó una burbuja sanitaria para el duelo con Deportes Antofagasta en la última fecha: "Son opciones, el cuerpo técnico y la gerencia deportiva están analizando, lo tenían contemplado, vamos a ver desde cuándo se va a aplicar eso. Va a resolver Daniel Morón y el cuerpo técnico, pero es una posibilidad que no descartamos para nada, porque nuestra intención es cuidar a todos los jugadores y la gente del staff, y obviamente que no sigamos teniendo contagios y nuestra gente esté bien de salud".

Por otra parte, volvió a asegurar que faltó justicia en su momento: "Lo dijimos en su minuto. Antes del partido con Audax Italiano dijimos que se perdió la justicia deportiva absolutamente. Pero, esto es Colo Colo y debemos seguir adelante. Tenemos que asumir que los resultados en cancha deben darse".

También felicitó al plantel: "Es un equipo muy joven y estamos orgullosos igualmente de lo que se ha hecho. Estuvimos a punto de descender en febrero, ahora estamos peleando el título, estamos en fase de grupos de la Copa Libertadores, el agradecimiento es gigante igual, sé que de nuestra gente también. En los momentos difíciles hay que demostrar lo que es Colo Colo y estamos seguros que lo haremos el sábado, para terminar el torneo de la mejor manera".

"Es un resultado que no esperábamos, es muy duro, pero tenemos que seguir adelante hasta el final, somos Colo Colo. Hemos sacado adelante la tarea históricamente en situaciones difíciles. Seguimos confiando en nuestros jugadores, pase lo que pase", cerró.

El "Cacique" juega el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) con los "pumas" en el norte, con la necesidad de ganar y que Universidad Católica pierda con Everton, para forzar un partido de definición por el título.