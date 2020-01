Edmundo Valladares: Es inaceptable que alguien venga al Monumental y no pueda volver a su casa

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, consideró "inaceptable" la sensación de inseguridad que quedó para los hinchas luego de la muerte de Jorge Mora, atropellado por un camión de Carabineros el martes por la noche en las inmediaciones del Estadio Monumental.

Para el dirigente de la corporación, el deceso del seguidor del "Cacique" y activo participante del club, "es una demostración más de cómo se ha manejado la fuerza policial en el contexto de una movilización a nivel país y hay que marcar un punto de inflexión ahora, ya".

En ese sentido, Valladares consideró que "sería una señal muy saludable" si el general director de Carabineros, Mario Rozas, deja su cargo, pero aclaró que "si bien existe un proceso en el cual va a ser sancionado el carabinero que conducía el camión, creemos que la responsabilidad en este caso tiene que ser a nivel institucional".

"Este no es un caso aislado desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, existen casi 400 personas que han perdido la visión por perdigones que han sido disparados por la fuerza policial, otras personas han perdido la vida", advirtió.

"Este tema tiene que parar y desde nuestra perspectiva si se puede producir -la salida de Rozas-, sería muy bienvenido, porque tiene que haber una reingeniería total al respecto. No puede ser que alguien venga al Estadio Monuemntal y no pueda volver a su casa, termine muerto, nos parece inaceptable", completó sobre el particular.

Valladares se reunió con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, y el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quienes ayudarán en las medidas legales contra el responsable.

"El alcalde de Macul contó que ellos tambíen van a ejercer acciones legales, están a disposición de colaborar con nosotros, es un hecho significativo por el INDH y el municipio de Macul. Nos hemos sentido bastante acompañados en este momento muy amargo para la sociedad y nuestro club", concluyó.