Edmundo Valladares: Ruiz-Tagle no generaba ningún tipo de adhesión en el pueblo colocolino

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo de Colo Colo, se refirió en Al Aire Libre PM a la decisión de Gabriel Ruiz-Tagle de no presentarse para continuar al mando de Blanco y Negro, señalando que el dirigente "no generaba adhesión". Además, afirmó que no existe un apoyo declarado a Aníbal Mosa, aunque están abiertos a conocer sus propuestas.

"Creo que la figura de Ruiz-Tagle, no es misterio para nadie, no generaba ningún tipo de adhesión en el pueblo colocolino. El tema de fondo es ver cómo se pueden constituir gobierno corporativos que se mantengan en el tiempo, más allá de determinadas figuras", explicó.

Asimismo, remarcó que el apoyo a Mosa en el pasado no implica que se vaya a repetir.

"Que existiera afinidad con proyectos de Mosa, tiene que ver con lo que los representantes de ese momento sintieron que era lo mejor para la institución. Habrá que conocer el proyecto que quiere presentar", aseveró.

"Nosotros, más que sentir afinidad por personas, sentimos afinidad por proyectos. Estamos llanos a conocer la propuesta que pueda presentar Aníbal Mosa", sentenció.